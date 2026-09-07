ЕС ще инвестира 200 милиона евро в Гренландия

Европейският съюз ще инвестира 200 милиона евро в Гренландия през тази и следващата година, а след 2028 година европейското финансиране ще се удвои. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която от вчера е на посещение на арктическия остров.
Европейските средства ще бъдат инвестирани в области като критичните суровини, цифровата и сателитна свързаност, възобновяемата енергия, рибарството и образованието. Фон дер Лайен подчерта, че ЕС застава зад Дания и правото на Гренландия сама да определя бъдещето си.
Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: “Знаем, че Арктика се превърна в едно от местата, където се сблъскват тектоничните плочи на геополитиката. Това, което се случва тук пряко ни засята, затова подготвяме нова стратегия на ЕС за Арктика, която ще бъде представена тази есен. Тя ще определи нашата визия за Арктика и за по-силно партньорство със северните съседи на Европа”.