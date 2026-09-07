ЕС ще инвестира 200 милиона евро в Гренландия

Европейският съюз ще инвестира 200 милиона евро в Гренландия през тази и следващата година, а след 2028 година европейското финансиране ще се удвои. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която от вчера е на посещение на арктическия остров.

Урсула фон дер Лайен пристигна в Гренландия, ще подпише декларация за сигурност



Грендландия е автономна част от кралство Дания и през последните месеци е поле на геополитическа конкуренция между САЩ, Китай, Русия и ЕС. В столицата Нуук Фон дер Лайен и премиерите на Гренландия и Дания подписаха споразумение за сътрудничество.

Европейските средства ще бъдат инвестирани в области като критичните суровини, цифровата и сателитна свързаност, възобновяемата енергия, рибарството и образованието. Фон дер Лайен подчерта, че ЕС застава зад Дания и правото на Гренландия сама да определя бъдещето си.