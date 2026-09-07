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Хиляди на погребението на Ратко Младич в Белград

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Той почина на 84 години, докато излежаваше доживотна присъда в Хага

чака ефир хиляди погребението ратко младич белград
Снимка: БТА
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Огромно множество от хора изпратиха в последния му път военния лидер на босненските сърби Ратко Младич, осъден за геноцид и военни престъпления. Той почина на 84 години в края на август докато излежаваше доживотна присъда в Хага.

Международната преса го определи като "касапинът на Балканите" заради ролята му при клането в Сребреница през юли 1995-та година, отнело живота на над осем хиляди мюсюлмани. Войната в Босна през 90-те взе около 100 хиляди жертви. Младич беше осъден и за преследване на босненски мюсюлмани и хървати, тероризиране на цивилни при обсадата на Сараево и задържане като заложници на Сини каски при въздушните удари на НАТО през 1995-та.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кош отмени планираното си посещение в Сърбия на 9 септември. Евросъюзът посочи, че прославянето на военнопрестъпници е несъвместимо с ценностите на Европейският съюз и няма място в страни-кандидатки за членство.

#лидер на босненски сърби #Ратко Младич #погребение

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