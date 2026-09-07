Пожарите у нас с 30% по-малко в сравнение с последните две години

С почти 30% по-малко пожари са регистрирани в страната тази година, в сравнение с изминалите две лета. Значително по-малко са и засегнатите площи. През 2025-та отбелязваме своеобразен антирекорд - в България са изпепелени над 130 хиляди декара гори на фона на едва 5 хиляди през тази.

Пожарът в Пирин над село Илинденци, горя близо месец миналото лято, обхвана огромна територия и заплаши населени места. Най-големият горски пожар, виждан някога у нас, още плаши местните.

Павел: "Беше страшно тука, ке ни стреска все, не требе да се палат огньове, стърнища, хората патиха един път." Стефан: "Помни се още, всичко се помни, тука беше много голем пожара, щом стигна да ни изселват тука, да ни евакуират." гл. инсп. Георги Сарафов, РДПБЗН-Благоевград: "Беше над 40 000 декара. Абсолютно безпрецедентен като мащаб пожар за нашата страна."

Възстановяването на гората от подобно бедствие отнема десетилетия и носи допълнителни рискове след себе си.

Цветан Георгиев:" Сега, след като доста дървета изгоряха, се почна сеч на дърветата и се опасяваме от друго - наводненията, както преди няколко дни в Струмяни." инж. Петко Ангелов, „Опазване на горски територии към ЮЗДП: "Ако има време ще започнем и самото залесяване още тази есен, ако не пролета на 27 ще започнем, но площата е изключително голяма и това нещо ще изисква 2-3 години."

От пожарната в Благоевград пресмятат, че това лято са реагирали на повече сигнали, но бързата намеса и превенцията са спирали огъня навреме.

гл. инсп. Георги Сарафов, РДПБЗН-Благоевград:"Имаме изнесени екипи, постоянни обходи ежедневни. Успяваме навреме да се намесим, така че нямаме пожар, който през тази година да не е овладян в рамките на деня, когато е възникнал, а най-късно до следващия ден е окончателно погасен."

За по-бързото гасене помага и новата техника на огнеборците, както и седемте военни хеликоптера, който се включват в акциите. И още.

Цветан Георгиев: "Хората вече внимават да не горят излишно треви, да не палят огнища, да не хвърлят цигари по пътищата, това си оказва доста влияние, вече знаем, че една такава грешка струва много." инж. Петко Ангелов-началник на отдел „Опазване на горски територии към ЮЗДП: "Населението се съобразява, когато посещава териториите в гората и извън нея."

Нарушители обаче все още има. Повече от 20 акта са съставили от пожарната в Благоевград само за последните 3 месеца. Заради все по-горещите лета, специалистите предупреждават, че трябва да се вземат и допълнителни мерки.

гл. инсп. Георги Сарафов, РДПБЗН-Благоевград: "Тук говорим, да имаме повече пътища, водоизточници, разделяне на самата територия на участъци, така че когато дойде време за нашата намеса да сме сигурни, че имаме някаква бариера."

Политиците от своя страна трябва да решат дали и как държавата да инвестира в допълнителна летателна техника за гасене.