Все още е спокоен трафикът към София след почивните дни

На входа на София на магистрала "Тракия" за момента е спокойно. Не така обаче ще бъде в късните следобедни часове и в вечерните, когато се очаква столичани, които предпочетоха през трите почивни дни да бъдат край морето, да се завърнат в столицата.

От пътна полиция предупреждават, че в трафика ще имат цивилни автомобили на КАТ, които ще следят за агресивни шофьори и за такива, които се движат в аварийната лента. Също така ще се следи и за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотици.

За последните три почивни дни са констатирани 139 такива случая.

Това че толкамерите следят за средна скорост има положителен ефект, защото пък рязко са спаднали случаите за управление на моторни превозни средства с превишена скорост.