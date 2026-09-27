Криминалисти от столичното Шесто РУ задържаха двама, разпространявали наркотици.

Първата операция е проведена на 25 септември на територията на ж.к. „Овча купел“. Задържан е 51-годишен криминално проявен и многократно осъждан мъж. В специално нает от него апартамент са открити различни видове наркотични вещества. Иззети са над 300 грама кристалообразно вещество, около 150 грама хероин, марихуана и фентанил.

По случая е образувано досъдебно производство за разпространение на наркотични вещества. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа.

В същия ден е проведена операция и в ж.к. „Сердика“. В момент на покупко-продажба на наркотични вещества са установени 36-годишен дилър, многократно осъждан рецидивист, и 35-годишен купувач. При претърсването на 36-годишния са открити пликче с кристалообразно вещество, пари и мобилен телефон.

Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство за разпространение на наркотични вещества. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа.