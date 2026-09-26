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При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро задържаха на ГКПП "Лесово" (СНИМКИ)

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Снимка: БТА
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20 кг кокаин и 26 кг марихуана, укрити в специално пригоден тайник в резервоара на товарен автомобил, иззеха при съвместна операция служители на Агенция "Митници" и на ГДБОП, съобщиха от Агенция "Митници".

Композицията – влекач с ремарке, е пътувал транзит към Турция и е отклонен за проверка на ГКПП "Лесово". Задържан е шофьорът – 40-годишен български гражданин с предишни криминални прояви. Подробности за случая съобщиха на брифинг на граничния пункт заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов, заместник-директорът на Агенция "Митници" Стефан Бакалов и окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

Превозното средство е спряно на 25 септември 2026 г. на изходящо трасе на ГКПП "Лесово" от съвместните екипи на двете институции. При пролъчване с рентгенова апаратура е установена необичайна плътност в областта на външния резервоар на влекача.

При щателната митническа проверка е установено, че вътрешността на резервоара е пълна с два вида пакети. След демонтажа и разрязването му е митническите инспектори установяват 41 пакета – 24 от тях вакуумирани пакети съдържащи зелена тревиста маса, а 17 правоъгълни пакети, опаковани с тиксо, съдържащи бяло прахообразно вещество. При извършения полеви наркотест веществата реагират на марихуана и кокаин.

Общото задържано количество е 20 кг кокаин и 26 кг марихуана, съобщи заместник-директорът на митниците Стефан Бакалов. Наркотичните вещества са на стойност по цени на съдопроизводството от над 2,2 милиона евро, уточни той. Те са били покрити със специална оловна риза с цел да се заблудят контролните органи. Преминавали са като транзитен трафик от Западна Европа.

До задържането се е стигнало в следствие на множество разследвания на ГДБОП на групи, занимаващи се с разпространението на наркотични вещества през страната, уточни старши комисар Дарин Костов. В момента полицейските действия на територията на страната продължават на адреси в цялата страна, допълни той.

Задържаният мъж вече е с повдигнати обвинения за извършено престъпление по чл. 242 НК, за което е предвиден затвор до 20 години и глоба до 200 000 лева, каза окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. С прокурорско постановление оставането му в ареста е продължени на до 72 часа, ще бъде поискана и постоянна мярка.

снимки: Агенция "Митници"

#заловен кокаин #граничен пункт "Лесово" #заловени наркотици #ГКПП Лесово #марихуана

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