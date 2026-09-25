Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с добавена стойност

Българската преработваща промишленост може да се конкурира с най-силните в света. Това заяви в Добрич премиерът Румен Радев. Той откри нов завод за преработка на слънчоглед, за производство на слънчогледово олио и шрот.

В официалната церемония участва и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

„За мен откриването на поредния завод на вашата компания не е само ваш успех. То е успех за цяла България, защото не във всички сфери можем да кажем, че България е глобален лидер. Но в това, което вие правите, благодарение на вас България е глобален лидер и ние можем да се гордеем. И днес вие давате надежда, че българското земеделие има бъдеще, че то може да бъде един иновативен, прогресивен сектор, а българската преработваща промишленост може да се конкурира с най-силните в света и да ги превъзхожда. И нещо много важно: аз непрекъснато така говоря с министъра на земеделието, господин Абровски, и непрекъснато го подтиквам. Искам да видя повече работещи предприятия. Искам да видя, че изнасяме не само зърно и слънчоглед. Искам да видя, че изнасяме готова продукция с добавена стойност, която да остава тук, в България“, каза премиерът.

Новите мощности на компанията ще увеличат капацитета ѝ за преработка на слънчогледово семе с 600 тона дневно. Инвестицията в завода е 20 милиона евро, а новите работни места, които ще се разкрият са 100, съобщи изпълнителният директор на рафинерията Илхан Фикрет.