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Си Дзинпин в САЩ, ден трети - пищна показност, панди и похвали, но без пробив? (ОБЗОР)

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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дзинпин сащ ден трети пищна показност панди похвали без пробив обзор
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Размяна на похвали и топли думи, но без пробив по сериозни теми - така може да се опише посещението на китайския президент Си Дзинпин в Съединените щати.

Изкуственият интелект трябва да остане под човешки контрол, каза китайският държавен глава, а тостът на домакина Доналд Тръмп по време на пищната вечеря, дадена в чест на високите гости от Пекин беше за "хармония, мир и успех" на двете държави.

Какво още казаха лидерите на двете най-големи икономики в света и какво се чете между редовете?

Чаена церемония и разходка из националния архив на САЩ слагат край на посещението на Си Дзинпин във Вашингтон. Символично, но без сериозно съдържание - така го определиха анализатори.

Освен обещанието за две панди и удълженото с няколко месеца търговско споразумение, разговорите между президентите на САЩ и Китай не доведоха до пробив по големи теми.

Домакинът показа пищност и церемониалност, гостът демонстрира учтивост и сдържаност.

Хак Йън Ли, Токийски международен университет:
"Символично е това, че двете държави показват на света, че имат желание да разговарят, да водят преговори и да общуват. ... "Зад кулисите" обаче се извършва фината настройка на отношенията - никой няма да ни разкаже какво планират по отношение на Иран, по ядрената тема на Корейския полуостров или дори по въпроса за Тайван."

И още - светът видя желание за стабилност в отношенията.

Хак Йън Ли, Токийски международен университет:
"Посланието от срещата Тръмп-Си е, че нова Студена война няма да има, защото се поддържа постоянна комуникация. В същото време обаче гледните им точки остават различни, различни са и и предложенията за решаване на отделни проблеми."

За последните 3 дни американският президент е използвал ласкателства по адрес на Си Дзинпин най-малко 9 пъти, твърди статистиката. Не направи изключение и пищната вечеря в Белия дом, на която присъства американският политически и технологичен елит. Никога не сме се разбирали по-добре, каза Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
"Американците и китайците винаги са обменяли стоки, знания, обичаи и идеи. Това е в основата на търговските отношения и взаимното уважение между нашите страни."

Си Дзинпин използва дипломатически клишета.

Си Дзинпин, президент на Китай:
"Днес президентът Тръмп и аз проведохме искрени и задълбочени разговори и постигнахме общо разбиране по много въпроси."

Си изрази надежда, че "китайските компании ще бъдат третирани справедливо в Съединените щати", както и че Вашингтон ще се придържа - към правилната според Пекин политика за "противопоставяне на независимостта" на Тайван.

снимки: БТА

Реакция на тези позиции от Белия дом все още няма. Доналд Тръмп демонстрира размах и въпреки струпването на технологични магнати във Вашингтон, Си Дзинпин не доведе със себе си бизнес делегация. Едно е сигурно - Си Дзинпин получи внимание, каквото рядко американски президент отдава на свой гост.

#Доналд Тръмп #Китай #САЩ #Си Дзинпин

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