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Кулоарна дипломация: Доналд Тръмп се срещна с редица лидери в Ню Йорк

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Освен с Володимир Зеленски Доналд Тръмп се срещна с още около 10 лидери в кулоарите на Общото събрание на ООН.

С временния президент на Венецуела Делси Родригес Тръмп обсъди сътрудничеството в енергетиката, минното дело и сигурността. За първи път от 2018 г. Венецуела има своя делегация на форума в Ню Йорк.

Тръмп се срещна за първи път и с британския премиер Анди Бърнам.

По-късно тази вечер американският президент ще наруши 60-годишен протокол, като лично посрещне китайския лидер Си Дзинпин във военната база „Андрюс“ в щата Мериленд. Така Тръмп демонстрира уважението си към госта, който пристига на тридневна визита.

#Анди Бърнам #Валодимир Зеленски # Доналд Тръмп #ООН #Си Дзинпин

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