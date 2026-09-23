Тайфунът "Дуджан" взе 7 жертви в Япония, петима все още се издирват

Тайфунът "Дуджан взе 7 жертви, а петима други все още се водят изчезнали, след като бурята предизвика свлачища и наводнения в района на Голямото Токио, съобщи агенция „Кьодо Нюз", позовавайки се на властите.

Докато тайфунът преминаваше край тихоокеанското крайбрежие, електрозахранването на около 58 000 домакинства в префектура Чиба, източно от Токио, беше временно прекъснато рано във вторник, съобщи „Кьодо".

"Дуджан", който настъпи в разгара на поредицата от празници, известна като "Сребърна седмица", доведе до предсрочно затваряне в Токио на едно от най-големите в света търговски изложения за видеоигри.

Според „Кьодо" петима души са загинали в префектура Чиба, а двама – в Канагава, южно от Токио. Спасителните операции продължават за хората, изчезнали след свлачища, предизвикани от проливен дъжд.