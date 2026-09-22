Денят на независимостта в Армения: В концерта „Опера и дипломация“ се включиха солисти от София и Ереван

Денят на българската независимост отбелязаха днес и в Армения. Концертът „Опера и дипломация“ обедини водещите солисти на театрите в София и Ереван.

Оперната гала е реализирана по инициатива на българския посланик Никола Николов. Софийската опера е представена от своите водещи солисти Радостина Николаева, Габриела Георгиева, Мартин Илиев, Венцеслав Анастасов и Петър Бучков. Те изпълниха арии от опери на Верди, Пучини и Джордано. Концертът е демонстрация и на добрите дипломатически отношения между двете държави.

Час преди началото на концерта директорите на двата театъра акад. Пламен Карталов и Карен Дургарян подписаха меморандум за сътрудничество и обмен на артисти в рамките на предстоящия сезон. А Софийската опера получи и покана за гастрол в Ереван.