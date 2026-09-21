Изложба "Благодарим на Лукино Висконти" откриват в Ла Скала

Миланската Ла Скала ще почете режисьора Лукино Висконти (1906-1976) със специална изложба, предаде АПА, а поводът е 50-годишнината от смъртта на твореца.

Изложбата под надслов Grazie a Luchino Visconti ще бъде показана в музея на театъра от утре (22 септември) 2026 г. до 31 март 2027 г. Фокусът е върху десетилетната връзка на Висконти с Ла Скала. Режисьорът е посещавал операта като дете и от 1954 г. нататък е оказал значително влияние върху развитието на оперната режисура там.

Ще бъдат представени книги, документи, дизайни, костюми, сценични реквизити, прессъобщения и филмови прожекции. Сред централните акценти е легендарната продукция на „Травиата“ от Джузепе Верди от 1955 г. с Мария Калас, дирижирана от Карло Мария Джулини и със сценография от Лила Де Нобили.

Висконти е вдъхновил Калас, наред с други неща, в позата и жестовете ѝ и я е насърчил да изучава велики актриси от минали епохи като Елеонора Дузе и Сара Бернар. Изложбата разглежда и онези проекти, които Висконти не е успял да реализира. Те включват продукция на „Фалстаф“, желана от Артуро Тосканини, както и планирания цикъл „Пръстенът на нибелунга" на Вагнер. Висконти е трябвало да режисира това произведение между 1973 и 1976 г., но е трябвало да се откаже от проекта поради заболяване.

Висконти оформи връзката между музика, театър и култура по нов начин и остави траен отпечатък върху историята на Ла Скала и върху културата на XX век, подчертават организаторите на изложбата, цитирани от АПА.