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Творби на Кристо и Жан-Клод и JR ще бъдат представени в музея „Карнавале“ в Париж

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: фондация „Кристо и Жан-Клод“
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Творби на Кристо и Жан-Клод ще бъдат представени в музея „Карнавале“ в Париж, съобщиха от екипа на фондация „Кристо и Жан-Клод“. Произведенията са част от изложба, посветена на Париж от 1977 г. до днес, озаглавена Nouveau Paris („Нов Париж“), която ще бъде открита на 25 септември.

Експозицията ще представи литография от опаковането на „Пон Ньоф“ или Новият мост в Париж (Le Pont Neuf Empaqueté, Paris, 1975 - 1985), както и откъси от документалния филм „Кристо в Париж“ на Албърт и Дейвид Мейзълс. Творбата е дарена на музея от фондацията „Кристо и Жан-Клод“, която е дарила общо 14 произведения на френската столица и нейните музеи.

Ще бъде изложена също времева капсула от арт инсталацията „Пещерата на Пон Ньоф“ (La Caverne du Pont Neuf) от JR, която няма да бъде отворена до 2046 г. Творбата бе представена това лято в района на моста Пон Ньоф в Париж и разгледана от 6,4 милиона посетители.

# музея „Карнавале“ # Кристо и Жан-Клод #Париж

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