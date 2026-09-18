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Британските депутати се заемат с представянето на страната на "Евровизия"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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През 2026 г. представителят на държавата-основателка на конкурса остана последен

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Британските депутати ще подложат на проверка "плачевното“ представяне на Обединеното кралство при избора на песни и изпълнители за "Евровизия“, съобщи Би Би Си.

През май проектът Look Mum No Computer се класира на последно място с една точка.

През 2023 г. Мей Мълър завърши предпоследна, а през 2021 г. Джеймс Нюман остана последен – този път с нула точки, припомня Би Би Си.

Изпълнителят, който представя Обединеното кралство, се избира от медията, понякога в сътрудничество със звукозаписна компания или агенция за музикален мениджмънт.

Председателят на Комисията по въпросите на цифровите технологии, културата, медиите и спорта Каролин Диненадж, заяви:

"Искаме да разберем в детайли кой избира нашия представител и на каква основа, както и дали плачевното ни представяне през последните години, като изключим Сам Райдър, се дължи на лош избор на песен, слабо изпълнение или на нещо друго“.

Очаква се представители на Би Би Си, както и експерти от музикалната индустрия да бъдат поканени да дадат показания пред комисията, съставена от депутати от различни партии, по време на изслушване, което ще се проведе през следващите месеци. Вероятно комисията ще получи и съответните писмени становища по темата.

#подбор на участниците #Представяне #евровизия #британски депутати

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