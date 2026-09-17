Изложбата "Любов" събира най-новите 17 творби на художничката Гергана Лалова

На днешния празник на столицата беше открита и изложбата "Любов" на художничката Гергана Лалова.
Тя включва 17 от най-новите ѝ творби, рисувани специално за представянето на експозицията.
Авторката спонтанно нарича изложбата "Любов" – не само защото се открива в Деня на Вяра, Надежда, Любов и майка им София, а и защото любовта е най-вдъхновяващото чувство.
Гергана Лалова, автор на изложбата: "Смятам, че изкуството е любов по принцип, трябва да има някаква страст, за да можеш да хвърлиш всичко върху платното, което е вътре в теб и любовта към живописта и цвета. В това съм най-силна."