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Изложбата "Любов" събира най-новите 17 творби на художничката Гергана Лалова

Цанка Николова от Цанка Николова
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На днешния празник на столицата беше открита и изложбата "Любов" на художничката Гергана Лалова.

Тя включва 17 от най-новите ѝ творби, рисувани специално за представянето на експозицията.

Авторката спонтанно нарича изложбата "Любов" – не само защото се открива в Деня на Вяра, Надежда, Любов и майка им София, а и защото любовта е най-вдъхновяващото чувство.

Гергана Лалова, автор на изложбата: "Смятам, че изкуството е любов по принцип, трябва да има някаква страст, за да можеш да хвърлиш всичко върху платното, което е вътре в теб и любовта към живописта и цвета. В това съм най-силна."

#любов #изложба #откриване

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