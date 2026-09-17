Благовест Неделчев донесе първата българска победа на европейското по бокс в София

Благовест Неделчев донесе първата победа за България на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В категория до 70 килограма националът се наложи убедително над представителя на Северна Македония Алим Насуфи с 5:0 съдийски гласа.

Навръх празника на София Неделчев зарадва публиката в "Асикс Арена“ със силно представяне и заслужи единодушното решение на съдиите, с което продължава участието си на континенталния шампионат.

Следващото изпитание пред българския боксьор ще бъде на 19 септември във вечерната сесия, когато той ще срещне италианеца Габриеле Ронтани. Съперникът му е вицеевропейски шампион при мъжете до 23 години, а победителят от двубоя ще намери място сред най-добрите осем в категорията.

По-рано през деня Валерия Андреева направи своя дебют на първенството. Българката отстъпи с 0:5 съдийски гласа пред Сара Берам от Хърватия в категория до 65 килограма.

Българското участие продължава утре с още два двубоя. При 85-килограмовите Семион Болдирев ще се изправи срещу Марвин Гилардучи от Италия.

Сериозно изпитание предстои и пред Кирил Георгиев в категория над 90 килограма. Българинът ще срещне украинеца Дмитро Ловчинский, който беше участник на Олимпийските игри в Париж през 2024 година.