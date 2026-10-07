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Семен Новиков и Кирил Милов пропускат световното първенство по борба

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Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
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Гледайте финалните схватки от турнира в ефира на БНТ 3.

Семен Новиков
Снимка: Startphoto.bg
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България без Семен Новиков и Кирил Милов на световното първенство по борба в Казахстан. В класическия стил страната ще бъде представена от трима състезатели, а при жените ще има само една участничка.

Според заявките, класиците ни ще бъдат с трима борци. Това са Димитър Георгиев, Стоян Кубатов и Айк Мнацаканян. Извън състава ни за шампионата остават всички борци на ЦСКА заради продължаващото напрежение между клуба и ръководството на федерацията. За централата обаче предстои извънредно Общо събрание след 10 дни, на което за президентския пост засега са издигнати кандидатурите на Тодор Ангелов и Мирослав Гочев.

При жените на планетарния шампионат ще участва само Биляна Дудова в категория до 62 кг. В свободния стил за първенството се завръща олимпийският шампион Магомед Рамазанов. Освен него ще имаме представители в още пет категории.

Надпреварата в Астана е от 24 октомври до 1 ноември, а финалните схватки са в ефира на БНТ 3.

"На световното първенство, който каквото може да си вземе. Там се решава всичко - като видиш жребия, като видиш как се чувстваш. Аз съм ходила на световно и не знам какво ще стане. Никой не знае. Знаете, че там е битката. Целият свят работи за това световно първенство. Каквото си вземем, това е. Ние по принцип заслужаваме много, ама...", коментира президентът на Българската федерация по борба Станка Златева в интервю за БНТ.

Промени в заявките са допустими до 72 часа преди кантара за всяка от категориите.

Вижте репортажа във видеото.

#Семен Новиков #Кирил Милов

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