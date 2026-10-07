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След топлото време, от неделя предстои съществено захлаждане

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Снимка: Татяна Добролюбова
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Съществено захлаждане предстои в неделя. Причината – студен атмосферен фронт, който ще премине през страната. Очакват се и валежи, на места интензивни и значителни по-количество.

Преди това обаче ще остане предимно слънчево с по-високи от обичайните за сезона максимални температури. Минималните и утре ще останат в широки граници – от около нулата по високите западни полета и в котловините, където ще има и условия за слана, до 11°-12° в Североизточна България и по Черноморието, в София – колкото и тази сутрин, около 6°.

Ще бъде слънчево, със слаб, по Черноморието – умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°, на морския бряг – от 21° до 23°.

Вълнението на морето ще бъде 2 – 3 бала, с височина на вълните до около половин метър, а температурата на морската вода е 19° по северното и 20° по южното крайбрежие.

Много добри условия за туризъм в планините утре – ще бъде предимно слънчево, с умерен вятър с посока от запад-югозапад. Слабо затопляне предстои утре и там, по-съществено по високите части – максималните температури по върховете ще бъдат от 7° до 10°.

Повишение на температурите се очаква утре и на Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево. Ще вали само по западното крайбрежие, по-интензивно в северозападните райони, където е обявен оранжев код за значителни количества. Предупреждение за проливни валежи е в сила и на Апенините, и във Франция, но ще вали в много райони от Европа. Слънчево ще бъде почти навсякъде на Пиренеите, с изключение в Северна Испания, където също ще има интензивни валежи. Слънчево ще бъде и в източните части от континента, където предстои затопляне.

И у нас, в петък ще се задържи топло за сезона и все още предимно слънчево, но в следобедните часове в западните райони ще превали и прегърми. В събота по-значителна облачност и слаби превалявания ще има отново главно в Западна България. В неделя ще вали на много места в страната, в отделни райони интензивно, а температурите съществено ще се понижат. В понеделник ще превалява все още над Източна България, но в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево.

#слънчево и топло време #захлаждане и валежи #предимно слънчево време #захлаждане #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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