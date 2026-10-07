Звучен шамар за Балкан в Еврокъп

Балкан Ботевград остана далеч от истината в опит за първи успех в Еврокъп. Действащите шампиони в НБЛ не намериха аргументи срещу Бакчешехир след 60:101 в среща от втория кръг в група D, изиграна в "Арена Ботевград". Домакинството се оказа историческо за балканци, тъй като бе първо в тяхната история във втория по сила турнир, организиран от Евролигата, но завърши с огромна доза горчивина за втори пореден грешен ход. Селекцията на Богдан Караичич даде известен отпор само на старта, след което съставът на Саша Джоержевич постепенно направи ситуацията тежка за своя съперник по пътя към втори последователен успех в надпреварата.

Положението за "зелените" се усложни още в дебютните минути, когато Джаванте МакКой изглежда, че получи тежка контузия и не се завърна до края на мача. От състава на балканци отпадна Николай Грозев за сметка на Павлин Иванов, а официален дебют направи най-новото им попълнение - Сухмайл Мейтън.

Така действащият носител на Суперкупата на България има на сметката си две загуби, а турците са на обратния полюс. На 13 октомври (вторник) Балкан ще има визита на Рома, докато Бахчешехир ще домакинства на Марнеса, където се подвизава Йордан Минчев.

Гостите често акцентираха върху играта под коша в откриващите минути, в които не се забавиха с това да се сдобият с лидерството чрез Айзея Майк. Приливът на енергия, дошъл главно от Константин Тошков, позволи на домакините да отвърнат на удара. Турците постепенно въдвориха ред в своите редици и си издействаха аванс от 8 точки в края на встъпителния период.

Алекса Аврамович и Деймиън Инглес подхванаха наказателна акция за отбора от Истанбул, който стартира втората част с 14 безответни точки и по този начин си улесни задачата. Балканци се намираха в нокдаун и верните решения в двете фази липсваха, вкарвайки само 5 точки, a Тревиън Уилямс, Малакай Флин и Майк се погрижиха „черните дракони“ да се оттеглят в съблекалнята при 53:21.

За промяна трудно можеше да се говори през второто полувреме, което се превърна в протоколно и единствената интрига бе свързана само с това какъв ще е реалният резултат.

Константин Тошков и Дарнъл Едж бяха най-добри за Балкан с по 11 точки. Мартин Сотиров завърши с 10.

Алекса Аврамович поведе колоната на реализаторите за Бакчешехир с 15 точки. Айзея Майк записа 14 и 5 борби, Деймиън Инглес (5 асистенции), Тайлър Каваноу, Малака Флин реализираха по 12. Кинан Сипахи отбеляза 11 точки, Трейвиън Уилямс завърши с 10.