Заради съмнения за дефект: Хърватия и Северна Македония спряха БЦЖ ваксината

Хърватия и Република Северна Македония временно спряха употребата на БЦЖ ваксина заради съмнения за нежелани реакции.

В хърватската агенция по лекарствата са получени 4 сигнала за предполагаема инфекция на костта след имунизация. Съмненията са за дефект във ваксината.

Производител е българската "Бул Био". От там твърдят, че сигналите за нежелани реакции са от тази година, но имунизациите са направени през 2023 и 2024 година.

В два от случаите поставената доза била 10 пъти над предписаната. В третия връзката с ваксината е отхвърлена.

При четвъртия – остеомиелит е установен година и половина след имунизиацията. Инфекцията е сред редките нежелани реакции, но появата й не доказва дефект на ваксината, твърди производителят.