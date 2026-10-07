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Президентски Избори 2026
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По света
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Общество
Сигурност и правосъдие
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Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е...
18:55, 07.10.2026
Чете се за: 04:42 мин.
КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция...
18:37, 07.10.2026 (обновена)
Чете се за: 08:05 мин.
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от...
15:58, 07.10.2026
Чете се за: 03:30 мин.
Автобус катастрофира край село Асен
14:54, 07.10.2026
Чете се за: 01:00 мин.
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите...
14:15, 07.10.2026 (обновена)
Чете се за: 02:40 мин.
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална...
13:11, 07.10.2026
Чете се за: 02:17 мин.
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на...
12:13, 07.10.2026 (обновена)
Чете се за: 03:02 мин.
ЗАПАЗЕНИ
КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за сигурността в Черно море *** Съвещанието беше свикано след атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море
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Спортни новини 07.10.2026 г., 20:50 ч.
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20:50, 07.10.2026
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20:39, 07.10.2026
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19:33, 07.10.2026
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Николай Денков след КСНС: Няма логика Украйна да стреля по...
18:39, 07.10.2026
Енчо Керязов: Българските национали са обезпечени за участие на...
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