Тричасов спор в образователната комисия "За" или "Против" предмета "Добродетели и религии"

Тричасова дискусия за въвеждането на предмета "Добродетели и религии" в парламентарната комисия по образование.

Двете гледни точки остават непримирими. Част от обществото е "за" въвеждането на предмета, другата е "против".

Времето за гласуване на промените в Закона за училищното образование не стигна и това се очаква да стане следващата сряда.

Четири законопроекта разгледа днес комисията.Три от тях- на "Възраждане", "Прогресивна България" и ГЕРБ са за въвеждането на новия предмет "Добродетели и религии" в българското училще. Той ще е задължителен като ще се избира от Православие, Ислям и "Добродетели, етика и гражданско образование". Оценки няма да се пишат.

Димитър Здравков, председател на Комисията по образование, "Прогресивна България": "За да се осигури в максимална степен реализация на избора за обучението по "Добродетели и религии" се предвижда възможност за делене на паралелката на групи. В случай, че няма достатъчно ученици за формиране на група за обучение за учебната програма без елементи на конфесионално обучение, се допуска индивидуално обучение."

Четвъртият законопроект е на "Продължаваме промяната" и той е за въвеждане на предмет "Добродетели и ценности".

Николай Денков, "Продължаваме промяната": "С религията може да се злоупотребява и това е нещо, което няма как да ингорираме."

Министерството на образованието подкрепи проектите на "Прогресивна България" и ГЕРБ. В същото време за пореден път се разгоря дискусията да се изучават ли религии в българското училище. От "Продължаваме промяната", "Демократична България" и представители на неправителствени организации заявиха, че предметът ще разделя, а няма да обединява.

Мария Брестничка, "Национална мрежа за децата": "Какво се случва, когато класът се раздели на три и той учи за различни добродетели и след това децата се срещнат и да започнат да спорят коя добродетел е по-важна."

Депутатите от "Прогресивна България", ГЕРБ, ДПС и "Възраждане" защитиха "Добродетели и религии" с аргументите, че разделение няма да има, напротив, ще се формира уважение към различните убеждения. Към тях се присъединиха митрополити от Светия синод и учители.

Красимир Вълчев, ГЕРБ:"Има крайни либерални доктрини, които смятат, че трябва да бъдат принизени всички авторитети. Този законопроект предлага един модел, който го има в останалите демократични страни. Това, което видях през изминалата година и половина е как една част от гражданския сектор беше впрегнат в тази война."

Времето не стигна и комисията не успя да гласува кои от проектите продължават напред. Това ще се случи идната сряда.



