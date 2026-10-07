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Олимпийските медали от XI клас също ще са вход за университетите

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Лауреатите на национални или международни олимпиади или състезания, носителите на медали от олимпийски, световни и европейски първенства ще кандидатстват в държавните висши училища с оценка според отличията, получени и в XI клас.

Това предвижда изменение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в България, прието с постановление на Министерския съвет на днешното правителствено заседание.

Досега Наредбата за прием позволяваше да се отчита приноса на кандидат- студентите при балообразуването и класирането единствено, ако отличието им е от годината на завършване на средно образование, т.е. само от XII клас. С редакцията текстът в Наредбата се синхронизира с този в Закона за висшето образование.

На лауреатите на национални и международни олимпиади висшите училища признават оценка отличен 6,00 за изпити, които са в съответствие с предмета на олимпиадата.

#вход за университет #Медалисти #11 клас #МС #олимпиади

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