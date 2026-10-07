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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

БСП с призив към участниците в КСНС: Време е за държавническа отговорност, а не за политически нападки

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Дипломацията и споделените гаранции за сигурност са единственият път към мира - това гласи част от позицията на Изпълнителното бюро на НС на БСП.

Ударите по двата търговски кораба в черноморската икономическа зона на България, взели и човешки жертви, доведоха конфликта в Украйна до българския бряг. Пряко сме засегнати от нов етап на крайно опасна ескалация на военните действия, които вече обхващат и Черно море. Става все по-ясно, че засилени санкции и въоръжения не приближават началото на преговори. Ето защо отново и още по-убедено настояваме на своята позиция за незабавен обрат в полза на дипломацията като единствения реален път към мира.

Потвърждаваме позицията си в подкрепа на подхода, застъпван от президента Йотова, за съчетаване на засилената отбрана с търсенето на споделени гаранции за сигурност. Този подход е особено наложителен по отношение на Черноморския регион, тъй като сигурността в него засяга пряко и изхранването на населението в цели региони на света, както и очертаващите се перспективи за трансконтинентални връзки, допълват в позицията си от БСП.

Крайно време е Европейският съюз да намери своето място като активен фактор в полза на мира със свои предложения и инициативи за устойчиво решение на конфликта и установяването на траен мир чрез зачитане на приоритетите на всяка от страните за националната си сигурност. Ето защо отправяме призив и към участниците в днешния Консултативен съвет да проявят държавническа отговорност и обща готовност да подкрепят активни действия на България в рамките на ЕС в полза на такъв подход.

#БСП #позиция #атака #дронове #Черно море

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