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PISA 2025: Всеки трети ученик в ЕС е с незадоволителни резултати по математика

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Анализът показва усточив спад на основните умения сред 15-годишните в целия ЕС

PISA 2025: Всеки трети ученик в ЕС е с незадоволителни резултати по математика
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Европейската комисия публикува първоначален аналитичен обзор на резултатите от международното изследване PISA 2025 за Европейския съюз. Данните потвърждават устойчивия спад в основните умения сред 15-годишните ученици.

Незадоволителни резултати показват 33,9% от учениците по математика, 31,3% по четене и 25,9% по природни науки.

Така ЕС се отдалечава от целта си за 2030 г. делът на учениците с незадоволителни резултати да бъде под 15% и в трите области.

Намалява и делът на учениците с най-високи резултати. През 2025 г. той е 6,8% по математика, 4,8% по четене и 6,4% по природни науки, при цел от поне 12% до 2030 г.

Нито една държава от ЕС не достига целта по четене и природни науки, а по математика тя е постигната само от две държави.Анализът подчертава също, че учениците в неравностойно положение са около четири пъти по-склонни да постигнат ниски резултати по природни науки в сравнение с връстниците си в по-благоприятно положение.

Резултатите ще бъдат част от основата за предстоящ пакет от мерки на Европейската комисия в областта на образованието, чиято цел е да подпомогне усилията на страните членки за преодоляване на негативната тенденция по отношение на овладяването на основни умения чрез подкрепа за училищата и учителите, както и чрез системното интегриране на грамотността в областта на изкуствения интелект.

#изследване PISA #изследване PISA 2025 #изследване #ученици

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