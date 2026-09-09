PISA 2025: Кои са добрите примери за успешна образователна система?

Упадък в образованието в почти цяла Европа, не само в България, отчита последното престижно международно изследване PISA 2025. Сингапур и части от Китай са на челно място сред 760 000 ученици от общо 91 държави. Единствено Естония и Великобритания от европейските държави се класират в Топ 10 на изследването.

В Европа спад се отчита освен в България и Румъния, още в Испания, Хърватия, Гърция, Кипър и Люксембург.

"1200 килонютона е 1 милион и 200 000. Една, две, три нули. Точно така", обяснява учител.

Урок по физика в средно училище в Талин. Цари тишина, а учителката простичко обяснява законите на природата.

"Не усещам никакъв натиск. Тази училищна система ни дава наистина добра основа за бъдещето. Усещам, че се образовам и имам добри учители", заявява ученик.

Тези думи изглежда напълно невъзможно да чуем у нас. Но Естония е на първо място сред европейските държави в проучването PISA 2025. Страната участва в проучването от 2006 г. и традиционно се класира на челни позиции.

Министърът на образованието Кристина Калас обяснява успеха така:

Кристина Калас, министър на образованието на Естония: "Това, което отличава нашето образование, е изненадващо и трудно за обяснение - учениците ни имат най-много време извън училището. Очевидно тази свобода да не влизаш в час е доста голяма за нас. Повечето държави имат стриктни правила. А и учебната ни година е една от най-кратките. Това означава, че имаме много малко фактически училищни дни в сравнение с другите държави, а ваканциите са дълги."

Няколко са факторите за успеха на Естония - висока автономност на учителите и професионализъм, социално равенство и безплатни учебници и храна за всички, ранно образование още от 3-годишна възраст, бърза интеграция на иновации, образованието продължава да е ключов фактор и за жизнен успех и минимално напрежение с липса на външно оценяване до 9-и клас. Но дори Естония отчита тази година спад при функционалната грамотност при четене.

Марии Ловиис, ученичка в 9-и клас: "Мисля, че е защото хората просто вече не четат. Всички са повече в социалните мрежи."

На първо място в тазгодишното проучване са Сингапур и части от Китай. В "Денят започва" по БНТ Георги Стайков от Министерство на образованието обясни, че тези две държави дигитализират силно образованието и интегрират иновации, но не забравят простичко да обясняват и да формират мислене у учениците още в най-ранна възраст.

Георги Стайков, главен експерт към Института по образование към МОН: "Вижте как започва да се учи математиката в Сингапур. В Сингапур още в детската градина започват да си изрязват ето такива лентички, но подсъзнателно в техните главици остава убеждението, че математиката е въпрос на отношение между величини. И когато вече станат първи, втори клас, когато започнат да броят - виждат, че това е 2, а като го прегънат става 1. А представете си Китай, който вече е на първо място, учи своите ученици, включително на умножаване и делене и логаритмуване със сметало."

Оказва се, че парите не са фактор за добро образование - Люксембург има най-високите разходи - почти 250 000 евро за ученик, но показа по-ниски резултати от Ирландия, Франция и Италия, които отделят половината от тази сума. Най-успешните образователни системи се фокусират върху по-малко области, но в по-голяма дълбочина, инвестират в учители, ангажират родителите, а технологиите и изкуственият интелект могат да помогнат на учениците и да ги подготвят по-добре за бъдещето, казват от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.