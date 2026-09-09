Подписаха Националния рамков договор: За какво ще плаща Здравната каса до 2028 година?

Здравната каса ще поема изследването на биомаркери при новодиагностицирани онкопациенти. Това е една от ключовите промени на Националния рамков договор за медицинските дейности за периода 2026–2028 г., който беше подписан днес от Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Документът определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от НЗОК.

Заплащането на биомаркерната диагностика при онкологичните заболявания е дълго чакана новина, тъй като е ключова за избора на правилна терапия. Средства съгласно рамковия договор са предвидени обаче само за разчитане на гените на пациенти с новооткрити ракови заболявания.

д-р Николай Брънзалов, председател на Управителния съвет на БЛС: "България може да се похвали, че е една от малкото страни, което на всички новооткрити пациенти ще се прави изчерпателно геномно секвениране. На тази амбулаторна процедура е дадена цена, като труд, който се полага от страна на съответния специалист."

Според д-р Антоанета Тончева решението, което се предлага, не е достатъчно добро за пациентите и техните лекуващи лекари.

д-р Антоанета Тончева, Сдружение "Общност МОСТОВЕ": "Сумата от 25 евро категорично не покрива дори най-евтиния биомаркерен тест. Това означава едно от двете неща - или пациентите ще доплащат всичко над 25 евро до крайната стойност на теста, или касата планува да остойностява и провежда обществена поръчка за медицински изделия."

За да се поеме от Касата едно медицинско изделие, се подава заявление до края на март на настоящата година.

д-р Антоанета Тончева , Сдружение "Общност МОСТОВЕ": "Това автоматично вече означава чак от април месец следващата година ще се провежда обществената поръчка и чак когато тя е приключила и има спечелил доставчик на тестовете, може да се задвижи процесът с реалната биомаркерна диагностика."

Сред другите промени са отпадането на електронната рецептурна книжка. Предвижда се 4% ръст на цените на джипитата и специалистите. С 10 % се повишават цените на клиничните пътеки.

Според Брънзалов Лекарският съюз се е съобразил с параметрите на бюджета на Касата за тази година, но той е недостатъчен. За 2027 г.ще настояват за минимум 25% увеличение на бюджета.

Владимир Даскалов, управител на НЗОК: "По отношение на текстовете на новия тригодишен договор, мисля, че е постигнат оптимален баланс, тъй като интересите на здравоосигурените лица са защитени в пълна степен от гледна точка на повече дейности, представени в условията на пълна прозрачност и информирани на пациентите за техните права."

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Наистина е е важно в пълен обем да бъде изпълнена и първичната и специализиранати и медикодиагностичните дейности."

Преговорите за новия бюджет на касата започват от утре.