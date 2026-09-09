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Нов европейски закон ще стимулира иновациите

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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ЕК предложи нов законопроект, които да улесни компаниите, които се занимават с иновации. Целта е те да получават по-бърз достъп до финансиране и да им бъдат спестени излишни разходи.

ЕС ще въведе и процедури за обществени поръчки за научно изследователска дейност, за да могат новите технологии по-бързо да стигат до пазара. Предложението беше представено от българския еврокомисар по иновациите, научните изследвания и стартиращите предприятия Екатерина Захариева.

Според нея правилата ще създадат условия за по-лесното намиране на клиенти и купуването на повече иновации в Европа.

Екатерина Захариева, еврокомисар по иновациите: “Истината е, че Eвропа купува изключително малко иновации – 0,6 процента. Само да каза, че 2 трилиона на година са обществените поръчки в ЕС. От тях само 0,6 са за наука и иновации, което е в пъти по-малко отколкото нашите, което в пъти по-малко отколкото нашите основни конкуренти – 7,5 процента от федералния бюджет на САЩ, 5 процента от обществените поръчки в Южна Корея, например. Ние мислим, че ако се прилага и се създадат правила, които са улесняващи за възложители – общини, правителства, всички държавни органи – това може да доведе до над 25 млрд. Евро годишно допълнително средства за иновации.”

#еврокомисар Екатерина Захариева #закон за насърчаване на иновациите # научни проекти и иновации #новини в Метрото

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