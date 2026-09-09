Нов европейски закон ще стимулира иновациите

ЕК предложи нов законопроект, които да улесни компаниите, които се занимават с иновации. Целта е те да получават по-бърз достъп до финансиране и да им бъдат спестени излишни разходи.

ЕС ще въведе и процедури за обществени поръчки за научно изследователска дейност, за да могат новите технологии по-бързо да стигат до пазара. Предложението беше представено от българския еврокомисар по иновациите, научните изследвания и стартиращите предприятия Екатерина Захариева.

Според нея правилата ще създадат условия за по-лесното намиране на клиенти и купуването на повече иновации в Европа.