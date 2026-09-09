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Димитър Бербатов с дебют на театралната сцена

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Слави Илиев
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Футбол
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Дългогодишният национал на българския национален отбор по футбол ще представи авторския си проект "Бербатов: Разкодиране" в Благоевград.

Димитър Бербатов
Снимка: БТА
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В драматичния театър "Никола Вапцаров" в Благоевград актьорски дебют ще направи дългогодишният национал на българския национален отбор по футбол Димитър Бербатов.

Бившият нападател влиза в едно ново амплоа. Авторският проект "Бербатов: Разкодиране" съчетава театър, мултимедия и музика, като проследява личния и професионалния път на един от най-успешните български футболисти.

Спектакълът разглежда теми като изборите в живота, отговорността, съмненията, амбицията, характера и цената на успеха. Това е първата постановка от турнето на Бербатов, като до края на годината постановката ще гостува в Пазарджик, Стара Загора и Плевен.

По червения килим ще минат всички зрители, които ще наблюдават дебютното представление на Димитър Бърбатов.

Вижте целия обект във видеото.

#Димитър Бербатов

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