Димитър Бербатов с дебют на театралната сцена

В драматичния театър "Никола Вапцаров" в Благоевград актьорски дебют ще направи дългогодишният национал на българския национален отбор по футбол Димитър Бербатов.

Бившият нападател влиза в едно ново амплоа. Авторският проект "Бербатов: Разкодиране" съчетава театър, мултимедия и музика, като проследява личния и професионалния път на един от най-успешните български футболисти.

Спектакълът разглежда теми като изборите в живота, отговорността, съмненията, амбицията, характера и цената на успеха. Това е първата постановка от турнето на Бербатов, като до края на годината постановката ще гостува в Пазарджик, Стара Загора и Плевен.

По червения килим ще минат всички зрители, които ще наблюдават дебютното представление на Димитър Бърбатов.

Вижте целия обект във видеото.