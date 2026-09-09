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ЕК одобри проект за летни лагери за деца в бедност

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Инициативата е на евродепутата Христо Петров

Снимка: илюстративна
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Европейската комисия одобри пилотен проект на българския евродепутат Христо Петров за организирането на международни летни лагери за деца, които живеят в бедност.

Предвиденият бюджет на проекта е 1,45 млн. евро. Целта е децата, които живеят в бедност, да получат достъп до спорт, култура, образование и творчески дейности и да общуват с връстници от други държави членки на ЕС.

Според Петров проектът е успех за България, защото страната показва, че може да постави важна социална тема на европейско ниво и тя да се превърне в реален инструмент за подкрепа на деца, които живеят в бедност.

#български евродепутат #Христо Петров #бедни деца #детски лагери

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