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Берлин ще продължи подкрепата за Украйна: Фридрих Мерц атакува "Алтернатива за Германия"

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Берлин отложи насрочен за днес телефонен разговор между канцлера Фридрих Мерц и Доналд Тръмп, след като американският президент поздрави крайнодясната „Алтернатива за Германия“ с историческата изборна победа в Саксония-Анхалт.

Разговорът е по повод 25-ата годишнина от атентатите на 11 септември. Нова дата не е насрочена. Фридрих Мерц обвини „Алтернатива за Германия“ в намерение за етническо прочистване заради обявената политика на „ремиграция“. Канцлерът заяви, че страната му ще продължи да подкрепя Украйна, която, по думите му, защитава и свободата на Германия.

Така Мерц отхвърли тезата на „Алтернатива за Германия“, че подкрепата за Киев ненужно удължава войната и лишава икономиката от евтина руска енергия.

# Доналд Тръмп #помощ за Украйна #Фридрих Мерц #алтернатива за германия

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