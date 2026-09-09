Берлин ще продължи подкрепата за Украйна: Фридрих Мерц атакува "Алтернатива за Германия"

Берлин отложи насрочен за днес телефонен разговор между канцлера Фридрих Мерц и Доналд Тръмп, след като американският президент поздрави крайнодясната „Алтернатива за Германия“ с историческата изборна победа в Саксония-Анхалт.

Разговорът е по повод 25-ата годишнина от атентатите на 11 септември. Нова дата не е насрочена. Фридрих Мерц обвини „Алтернатива за Германия“ в намерение за етническо прочистване заради обявената политика на „ремиграция“. Канцлерът заяви, че страната му ще продължи да подкрепя Украйна, която, по думите му, защитава и свободата на Германия.

Така Мерц отхвърли тезата на „Алтернатива за Германия“, че подкрепата за Киев ненужно удължава войната и лишава икономиката от евтина руска енергия.