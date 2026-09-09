БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правителството с план за ограничаване на тежките катастрофи
Чете се за: 03:47 мин.
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария
Чете се за: 00:27 мин.
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

При акция на ГДБОП: Разбиха депо за наркотици в София (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
акция гдбоп разбиха депо наркотици софия снимки
Снимка: МВР
Слушай новината

При акция на ГДБОП в София е разбито депо за наркотици, от което дрогата е била разпращана към т. нар. дроп точки, съобщиха от МВР.

Наркотиците са се доставяли след заплащане с криптовалута, като клиентите са получавали адрес в затворена група в Телеграм, от който да ги вземат без лична среща с дилъра.

При акцията са задържани приблизително 3 кг марихуана, 9 кг метамфетамин, 2,5 кг екстази, половин килограм кокаин и половин килограм хашиш. Все още текат процесуални действия и точните количества се установяват.

Задържано е лице на 32 години, от София, без криминално минало.

снимки: МВР

#депо за наркотици #акция на ГДБОП

Последвайте ни

ТОП 24

Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради нарастващата геополитическа несигурност
1
Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради...
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради технически проблем във въздушния контрол
2
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради...
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
3
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на пътя Смолян - Смилян
4
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на...
Кирил Вълчев пред БНТ: С г-жа Йотова имаме общо разбиране как трябва да се стига до съгласие – с диалог
5
Кирил Вълчев пред БНТ: С г-жа Йотова имаме общо разбиране как...
Георги Стайков: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до училище
6
Георги Стайков: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Криминално

Автомобили горяха в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума" (СНИМКИ)
Автомобили горяха в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума" (СНИМКИ)
Безопасна е вече територията около военния завод "ЕМКО" край Трявна Безопасна е вече територията около военния завод "ЕМКО" край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
Продължава разследването за смъртта на едногодишното дете от Варна Продължава разследването за смъртта на едногодишното дете от Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Няма да бъде обжалвана мярката на 17-годишно момче, обвинено за убийството на Младежкия хълм Няма да бъде обжалвана мярката на 17-годишно момче, обвинено за убийството на Младежкия хълм
Чете се за: 01:12 мин.
Решават дали да гледат отново мярката на момче от втората група, обвинени за убийството на Младежкия хълм Решават дали да гледат отново мярката на момче от втората група, обвинени за убийството на Младежкия хълм
Чете се за: 01:05 мин.
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн. евро За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн. евро
8465
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

Правителството с план за ограничаване на тежките катастрофи
Правителството с план за ограничаване на тежките катастрофи
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
При акция на ГДБОП: Разбиха депо за наркотици в София (СНИМКИ) При акция на ГДБОП: Разбиха депо за наркотици в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
СДВР: Около 1700 полицаи ще охраняват Вечното дерби за Суперкупата СДВР: Около 1700 полицаи ще охраняват Вечното дерби за Суперкупата
Чете се за: 02:20 мин.
Български футбол
Програмата на БНТ е в процес на обновяване, медията не се разделя с нито един от дългогодишните си журналисти Програмата на БНТ е в процес на обновяване, медията не се разделя с нито един от дългогодишните си журналисти
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Сръбският президент разпусна парламента и свика предсрочни избори
Чете се за: 00:40 мин.
По света
С 21 топовни салюта: Норвегия се прощава с "краля на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Автомобили горяха в столичните квартали "Лагера" и...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ