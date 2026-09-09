При акция на ГДБОП: Разбиха депо за наркотици в София (СНИМКИ)

При акция на ГДБОП в София е разбито депо за наркотици, от което дрогата е била разпращана към т. нар. дроп точки, съобщиха от МВР.

Наркотиците са се доставяли след заплащане с криптовалута, като клиентите са получавали адрес в затворена група в Телеграм, от който да ги вземат без лична среща с дилъра.

При акцията са задържани приблизително 3 кг марихуана, 9 кг метамфетамин, 2,5 кг екстази, половин килограм кокаин и половин килограм хашиш. Все още текат процесуални действия и точните количества се установяват.

Задържано е лице на 32 години, от София, без криминално минало.

снимки: МВР