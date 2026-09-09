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Слънчевият септември обещава захлаждане, кога?

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В следобедните часове в по-голямата част от страната ще остане слънчево, но в планините в Западна България е възможно да превали.

Максималните температури ще са между 26° и 33°, в София – около 30°, по Черноморието от 25°до 28°. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток.

През нощта вятърът ще отслабне, а минималните температури утре ще бъдат от 10° до 18°, в София – около 14°, по Черноморието - от 15° до 21°.

Ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 27° и 35°, в София – около 32°.

Валежи и гръмотевици ще има в следобедните часове, главно в планините в Западна България.

Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от изток-югоизток, в Северозападна България от североизток.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места с ниска облачност. Вятърът ще е умерен с посока от изток.

Максималните температури ще бъдат от 26° до 28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала с височина на вълните до половин метър.

И в планините времето ще бъде предимно слънчево. Следобяд, главно над масивите в Западна България ще превали и ще прегърми.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 22° на Алеко, до 27° в Боровец. В Банско и Смолян около 28°

В петък ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 31° и 36°. Следобяд над планините в Западна България, ще бъде облачно, но ще остане без валежи.

В събота валежи и гръмотевични бури ще има над западната половина от страната, а в неделя – и над източните части. Максималните температури ще се понижават.

В понеделник валежи и гръмотевични бури се очакват на повече места, като в отделни райони са възможни и значителни количества.

Температурите ще продължат да се понижават и максималните ще са между 20° и 25°.

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