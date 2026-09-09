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След новите удари между САЩ и Иран петролът достигна 100 долара за барел

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Централното командване на САЩ съобщи, че е унищожило пет ирански танкера. Атаките са в отговор на това, че Техеран два пъти е взел на прицел американски военен кораб през последните два дни.

Атакувани са били четири ирански петролни танкера в Оманския залив, свързани с Революционната гвардия и още един танкер близо до остров Харг – основната иранска петролна база и терминал. Техеран е отвърнал с ракети по американска военна база в Йордания, но според властите там повечето са били успешно свалени.

Атакувани са били и два американски кораба и 8 петролни танкера опитващи се да преминат прeз забранена зона на Ормузкия проток. Атаките доведоха до ново покачване на цените на петрола сорт Брен, който удари 100 долара за барел. Държавният секретар Марко Рубио повтори по-рано, че Съединените щати ще отговарят на всеки опит на Иран са атакува американски военни кораби.

Марко Рубио, държавен секретар на Съединените щати: „Ситуацията е доста ясна – Иран продължава да се опитва да напада американски военноморски кораби. И всеки път, когато го правят или се опитват да го направят, ще губят танкери.“

#100 долара за барел #нови удари #САЩ #Иран

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