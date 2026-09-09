Първи светофари с бутони за незрящи пешеходци заработиха в Пловдив

Пловдив вече може да се похвали с първите светофари с бутони за незрящи пешеходци. Новите устройства са оборудвани с тактилни знаци и брайлово писмо, които в комбинация с вокално-светофарната уредба помагат на хората със зрителни увреждания да се ориентират при пресичане. Първият от общо три такива светофара е монтиран на улица „Съединение“ в район „Тракия“, в близост до училище и на едно от натоварените кръстовища в града. Устройството вече се използва от хора със зрителни увреждания. При демонстрация пред камерата на БНТ момче със зрително увреждане и неговият асистент тестват бутона и посочват както предимствата, така и проблемите, които трябва да бъдат отстранени.

Дилян Манолов: „Това, че има такъв светофар, е страхотно, но начинът, по който реалистично бихме го ползвали ние, хората с увреждания, ми се струва, че не е бил консултиран с човек с увреждане преди да се направи. Всъщност се чува общ шум, чува се, че има нещо, което би трябвало да послужи за пресичане, обаче самите шумове, когато минава трафикът и когато трябва да откриеш самия светофар, са доста слаби.“

По думите му е необходимо и допълнително обозначаване на пешеходната пътека.

„Другото нещо, което трябва да се направи, е да има маркировка долу по земята, защото тя би те ориентирала най-сигурно, че тук трябва да се пресече и трябва да потърсиш някакво такова копче за пресичане.“

За да използва устройството, незрящият пешеходец трябва да го открие с ръка, да го натисне и да изчака промяната на звуковия сигнал. Според него обаче времето за преминаване не е достатъчно за част от хората със зрителни увреждания.

Станимир Навущанов, личен асистент: „Времето, което е тук за преминаване, не е достатъчно за хора като него, ако той е сам. За една възрастна жена, или господин също би било недостатъчно времето за пресичане и преминаване.“

Той подчерта, че подобни устройства трябва да бъдат внедрени на повече места в града.

Дилян Манолов: „Такива светофари трябва да бъдат сложени на максимално много кръстовища, защото ние можем да се придвижваме сами и това прави така, че има по-малко напрежение за социалната система, за хората покрай нас, за града като цяло.“

Заместник-кметът по транспорт в Община Пловдив Николай Душков обясни, че светофарът разполага с няколко функционалности, предназначени за улесняване на пешеходците със зрителни увреждания.

Николай Душков, заместник-кмет по транспорт на Пловдив: „Това е бутон от нов тип, не за нас, а по принцип за граждани. Такива бутони на Запад тези, които са пътували, са виждали.“

По думите му устройството има тактилни обозначения и брайлово писмо.

„Първо, тук имаме тактилни знаци или брайлова азбука. Когато бъде докоснат от тези пешеходци, които са със зрителни увреждания, излиза надпис, който свети, както и звукът, който чувате, за това да изчакаме, докато стане светофарът подходящ, за да пресечем.“

Устройството разполага и с отделен бутон, чрез който се активира режимът за пресичане.

„Освен тази част, която се докосва, отдолу имате бутон. Незрящите трябва да го знаят това нещо. Този бутон отдолу, също като бъде натиснат, превключва светофара в подходящия режим за пресичане.“

При подаване на сигнал за преминаване устройството осигурява и вибрация. Отстрани на бутона са разположени и тактилни знаци, които показват конфигурацията на кръстовището. На въпрос дали е необходима допълнителна маркировка за хората със зрителни увреждания, Николай Дошков посочи, че подобни решения се използват в други европейски градове.

Николай Душков, заместник-кмет по транспорт на Пловдив: „Съвсем скоро бях във Виена и видях, че по самите пешеходни пътеки се поставя и тактилна маркировка. Тези ивици, три-четири, които са надлъжни, там се поставят по подходящ начин, така че хората, които използват незрящите тази уредба, с която те се ориентират, да могат по нея да се ориентират каква е посоката.“

Той даде и пример от Япония, където различните звукови сигнали могат да обозначават посоката на движение.

„Нещо любопитно в Япония - светофарите, подобни на тези, които са изток-запад или запад-изток, издават един вид звук, тези, които са юг-север или север-юг, издават друг звук. Но все още този стандарт в Европа, доколкото знам, не е наличен.“

Душков заяви, че силата на звуковия сигнал на новото устройство може да бъде регулирана.

„Този звук, който издава, вероятно може да се регулира. След като е казал, че този е недостатъчен като сила, за да се ориентира къде е този бутон, ще помоля колегите, ако има тази възможност, вероятно да бъде отрегулиран.“

В момента в Пловдив са предвидени общо три светофара с подобни устройства. По думите му на светофара е подменена и електрониката, за да може системата да работи с новото устройство и да бъде съобразена с конкретната пешеходна пътека. Успоредно с това в района на училищата в Пловдив е обновена пътната маркировка преди началото на учебната година. Новите светофари са част от мерките за повишаване на пътната безопасност и достъпността на градската среда за хората със зрителни увреждания.

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