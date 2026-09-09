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Три суматрански тигърчета бяха прегледани и чипирани в зоопарка в Атина

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Според оценки, в дивата природа са останали по-малко от 600 екземпляра

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3 суматрански тигърчета в зоопарк до Атина преминаха своите първи прегледи.

Двете мъжки и едно женско тигърче се родиха преди 2 месеца. Ветеринари ги прегледаха и измериха преди да ги ваксинират и да им сложат микрочипове.

Те са в добро здраве и остават с майка си Тоба.

Баща им, Аргос, е починал от рак преди месец и половина. Желанието на ръководството на зоопарка е да им избере имена в негова памет и също вдъхновени от Одисея.

Арсинои Псарудаки, ветеринар на зоопарка: "Суматранските тигри всъщност са най-редките от всички тигри в света. Те са класифицирани като критично застрашен вид. Според оценки, в дивата природа са останали по-малко от 600 екземпляра. Основните заплахи, пред които са изправени, са загуба на местообитания и конфликт с хората. затова отглеждането им в зоологически инситуции има важна роля за опазването и бъдещето на вида."

#избиране на имена #зоопарк в Атина #суматрански тигърчета #медицински прегледи

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