Три суматрански тигърчета бяха прегледани и чипирани в зоопарка в Атина

3 суматрански тигърчета в зоопарк до Атина преминаха своите първи прегледи.

Двете мъжки и едно женско тигърче се родиха преди 2 месеца. Ветеринари ги прегледаха и измериха преди да ги ваксинират и да им сложат микрочипове.

Те са в добро здраве и остават с майка си Тоба.

Баща им, Аргос, е починал от рак преди месец и половина. Желанието на ръководството на зоопарка е да им избере имена в негова памет и също вдъхновени от Одисея.