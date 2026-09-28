Два екипа ще прогонват мечки от девинското село Гьоврен

Два екипа са сформирани за прогонване на мечки, които през последните дни навлизат в девинското село Гьоврен, съобщи директорът на Държавното горско стопанство – Триград инж. Пламен Малковски. Животните се появяват в покрайнините на населеното място и търсят храна.

Екипите ще използват пиротехнически средства. В действията участват представители на горското стопанство, полицията и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян.

Според Малковски ситуацията към момента не е притеснителна.

Директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води в Смолян инж. Екатерина Гаджева потвърди присъствието на две млади мечки в района на Гьоврен, които слизат до крайните къщи. Според експертите животните са на около две години и вероятно вече са отделени от майка си. На жителите е препоръчано да не оставят храна на открито и да прибират селскостопанската продукция.

Първите сигнали за мечетата са от средата на септември, а впоследствие появата им около селото е зачестила.

Животните са засичани многократно от частни охранителни камери в късните часове, каза кметът на Гьоврен Снежана Чавдарова. По думите ѝ до момента местните жители не са виждали възрастна мечка. Младите животни обикновено се появяват вечер, но в събота едно от тях е навлязло по-рано в селото и е било забелязано от деца, които карали тротинетки. На видеокамера е заснето как децата гонят мечето по улицата.

По думите на Чавдарова сред жителите има притеснение заради зачестилите появи на животните.