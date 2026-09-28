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Астрономи откриха "звезден поток" извън Млечния път

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Астрономи откриха "звезден поток" извън Млечния път
Снимка: Снимката е илюстративна
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Астрономи от Дания за първи път са открили "звезден поток" - издължена нишка от звезди, извън Млечния път, която се намира в друга, далечна галактика, пише "Сайънс дейли", позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър".

Подобни структури позволяват да се "претегли" невидимата тъмна материя там, където тя не може да бъде наблюдавана директно.

Звезден поток се образува, когато гравитацията на галактиката постепенно изтегля звезди от кълбовиден звезден куп, разтягайки ги в тънка "лента". Тъй като формата на тази лента се определя от гравитацията, по нея може да се съди как е разпределена масата в галактиката, включително и в такава, която не излъчва светлина.

Досега подобни потоци са наблюдавани единствено в Млечния път.

Откритието е направено от учени от Копенхагенския университет. Потокът е открит в ултрадифузна галактика с обозначение UGC9050-Dw1. Това прави резултата особено впечатляващ: звездите в потоците излъчват много слаб сигнал, а ултрадифузните галактики почти не светят, поради което откриването в тях на тънка нишка от звезди е изключително трудно.

Тъмната материя е една от най-големите загадки на съвременната физика. Тя не излъчва светлина, но масата й далеч надхвърля тази на обикновената материя, и също така тя държи галактиките заедно, като не им позволява да се "разлетят".

Методът на звездите потоци предоставя на астрономите нов инструмент, с който да проучват разпределението й не само в нашата галактика Млечен път, но и в други, позволявайки им да проверяват теориите за състава на невидимата част от Вселената.

Авторите на настоящото изследване се надяват, че бъдещите наблюдения на небето ще помогнат за откриването на "звездни потоци" и в други галактики.

Тъмната материя не може да бъде наблюдавана с телескоп - за наличието й се съди единствено по начина, по който нейната гравитация влияе върху движението на звездите и галактиките.

Звездните потоци представляват един от най-чувствителните начини да се проучи нейното разпределение, тъй като формата на подобни структури се изкривява под въздействието на невидимата маса. Досега този метод е бил приложим единствено в пределите на Млечния път, така че разширяването на обхвата му отвъд тях значително увеличава възможностите на космолозите.

#"звезден поток" #Космос

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