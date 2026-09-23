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Приключи монтажът на новия радиотелескоп в района на обсерваторията "Рожен"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Чете се за: 02:07 мин.
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Успешно приключи монтажът на новия радиотелескоп в района на Националната астрономическа обсерватория "Рожен". В момента се провеждат тестове, а първите научни изследвания ще започнат в началото на 2027 година.

Първият професионален радиотелескоп, разположен на връх Рожен е единственият в Югоизточна Европа и с него България се превръща в лидер на Балканите в радиоастрономическите изследвания.

Целта му е да приема радиовълни от дълбокия Космос, ще се наблюдава още слънчевата активност и раждането на звезди. Радиотелескопът е разположен на терен голям колкото футболно игрище. Разделен е на две полета - ниско и високочестотно.

проф. д-р Камен Козарев, директор на Института по астрономия: "В момента се намираме в нискочестотното поле, зад мен са всички тези индивидуални антени, общо 96 на брой. А отзад, след контейнера е височестотното поле, което има диапазон между 110 и 250 мегахерца. Там също има 96 индивидуални плочки с по 16 антени всяка, като сигналите от всяка една антена се събират в този изчислителен контейнер."

След обработката на данните те се насочват по високоскоростна оптична връзка до Нидерландия, тъй като радиотелескопът е част от европейската система Лофар.

проф. д-р Камен Козарев, директор на Института по астрономия: "Предстоят различни тестове, за да се види дали всичко работи както трябва, дали данните се предават по оптичната мрежа към Нидерландия, където всъщност е цялостната обработка на сигналите и се надявам да започнем научна дейност със станцията от началото на 27-а година."

Около полетата с антени ще бъде поставена ограда, за да не навлизат животни, които да нарушават работата на радиотелескопа.

#монтаж #радиотелескоп #приключване #Смолян

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