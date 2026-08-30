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Напредва изграждането на първия в България радиотелескоп

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Чете се за: 02:22 мин.
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Очаква се съоръжението да заработи през октомври

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Напредва изграждането на първия в България радиотелескоп. Той е разположен в подножието на Националната астрономическа обсерватория на връх Рожен в Родопите. В монтажа помагат и стажанти от програмата на Института по астрономия към БАН. Очаква се съоръжението да заработи през октомври.

Трета група стажанти помагат за монтажа на радиотелескопа. Той заема площ колкото футболно игрище. Състои се от множество антени, едните работят на ниска, а другите на висока честота.

Росица Митева, ментор на групата стажанти: "Нискочестотното поле вече е изградено и тествано. Ще продължим с изграждане на високочестотното поле от антени. Една антена представлява 16 по-малки антени, вградени в нея."

Информацията от всички антени се събира в мощен компютър на място, обобщава се и се изпраща по високоскоростна оптична връзка до София, а оттам за Амстердам. Радиотелескопът в България е част от европейската система "Лофар".

Маршел Херберс, ръководител на монтажния екип: "Този радиотелескоп може да погледне във Вселената и да ни даде най-различни детайли за нея. Цялата система "Лофар" има много големи възможности. Ние можем да проследим последствията от Големия взрив, раждането на Вселената, развитието във времето на звезди, от какви материали са, дори черните дупки."

За разлика от оптичните телескопи, с които може да се работи само нощем, този приема радиовълни по всяко време на денонощието. Управлява се дистанционно, а изкуствен интелект сигнализира на учените, ако има нещо интересно, което да проследят.

доц. Никола Петров, директор НАО "Рожен": "Могат да бъдат правени астрономически изследвания, които до момента от България не са били възможни."

Според прогнозите на монтажния екип от Нидерландия съоръжението ще е готово до три седмици, след това ще има задължителни тестове и в края на октомври радиотелескопът може да заработи.

#прогрес #радиотелескоп #връх Рожен #изграждане

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