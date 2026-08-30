Повече от 700 делегати от всички структури на ГЕРБ се събраха на Национално събрание на партията

ГЕРБ провежда в този час национално събрание. Форумът събира 700 делегати и гости от всички областни структури в страната.

Очакванията са да бъдат наредени приоритетите на партията за новия политически сезон. Големият въпрос, който стои в момента пред ГЕРБ, са предстоящите президентски избори и изтичащите срокове за номинации на кандидат президентски двойки.

Въпросът е дали ГЕРБ-СДС ще издигнат своя кандидатура за президент, дали ще подкрепят някоя кандидатура или изобщо няма да участват в предстоящите президентски избори.

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Нееднократно лидерът на партията Бойко Борисов призоваваше за обединение в център - дясно, с което да се противостои на кандидатурата на Илияна Йотова. Но и от "Продължаваме промяната" и от "Демократична България" също нееднократно казваха, че не искат заедно да участват в тези избори с ГЕРБ и със СДС.

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново коментира президентските избори като каза, че те са предрешени и всички дружно помагат на Илияна Йотова да спечели този вот.

Тече и обновление в партията и тук има и множество млади хора.

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