Цените на храните: Потребителската кошница поскъпна с едно евро тази седмица

Потребителската кошница на едро поскъпва с едно евро тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища.

С повече от 23% се е увеличила цената на краставаците, с близо 19 - на прасковите. Сериозно увеличение има при захарта и картофите.

Гроздето е поевтиняло с над 12% тази седмица, зелената салата и ябълките с над 5,5 на сто. По-евтини са лимоните.

Остават сериозни разликите между цените на едни и същи хранителни продукти в различни градове у нас. Така например килограм захар в Добрич струва 74 евроцента, а в Смолян - 1 евро. Най-евтино е брашното във Враца, а най-скъпо в Пловдив. Килограм кашкавал струва най-малко в Добрич, а най-много във Велико Търново.