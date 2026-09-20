Регионални избори в Германия: Тест за канцлера Мерц и управляващата коалиция

Германците гласуват в две ключови провинции – столицата Берлин и Мекленбург-Предна Померания. Изборите се провеждат две седмици след историческата победа на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт, където партията събра повече от 40 процента подкрепа.

Според проучванията, с почти еднакви резултати, водят крайната левица и Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц. „Алтернатива за Германия“ е трета, Зелените – четвърти, а социалдемократите – на последно място.

Вотът тази неделя е тест за Мерц и за управляващата коалиция в Германия. Очаква се тази вечер канцлерът да председателства кризисна среща на своята партия, за да бъдат обсъдени резултатите от вота.