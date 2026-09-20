Велико Търново се подготвя за Независимостта на България: Хиляди наблюдаваха „Величието на Асеневци“

Във Велико Търново започнаха тържествата по повод Независимостта на България.

В продължение на пет дни емблематичната Самоводска чаршия се превръща в открита сцена за занаятчии и творци по време на най-големия есенен фестивал – „Нощ на Самоводската чаршия“. Снощи хиляди наблюдаваха на живо 3D мапинг шоуто „Величието на Асеневци“, което чрез светлини пресъздава историята на Второто българско царство и възхода на страната по онова време. Кулминацията беше зрелищна заря, която озари небето над Велико Търново.

Местни разказват:

"Атмосферата в града е изключително празнична, тържествена, има изключително много хора. За нас е истинска чест да имаме възможност, благодарни сме, че сме родени тук."

"Мисля, че тази година е много по-мащабно събитие."

"Много красиво, много хубаво!"