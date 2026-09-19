Празникът на торта "Гараш" в Русе: Близо 150 сладкари представиха различни варианти на десерта (СНИМКИ)

Петото издание на празника на торта „Гараш“ в Русе събра близо 150 любители сладкари от страната. Двудневната програма предлага кулинарни предизвикателства, детски занимания, музика, изкуство и възможности за разходка из историята на града.

„Празникът на торта „Гараш“ предлага много сладки емоции в Русе. Тази година очакваме още повече посетители, защото през миналата година, по наши изчисления, са преминали между 7000 и 8000 души. Доказателството за това е и броят на участниците, които се включиха в конкурса за най-добра торта „Гараш“ – общо 148. Изумена съм от различните варианти, които любителите сладкари предлагат. Има торта под формата на мамут, сърце, интересни вариации на града, както и многообразие от цветове“, каза заместник-кметът на Русе Златомира Стефанова.

Любителите сладкари се състезават в три категории – за традиционна торта „Гараш“, за модерна интерпретация на сладкото изкушение и за домашна торта „Гараш“. Те се оценяват от професионално жури, а освен призовите места са предвидени и специални отличия – „Най-атрактивна торта“, „Торта „Гараш“ на публиката“, „Най-вкусна торта“, „Най-добра история за домашна торта“, „Тортата на Русе“. Всеки участник ще получи поощрителна награда.

Организатор на журито е шеф Иван Александров.

„През тази година решихме да направим и категория за най-добра домашна торта „Гараш“. Защото всяко семейство пази нещо в тази торта. И реално всеки има своя вкус, който слага вътре, и това го прави вкусно. Трудно е да кажа кой е точният и правилен вкус за торта „Гараш“. Участниците са ни подготвили и много интересни свои истории за торта „Гараш“. Вкусът според мен е в семейството“, каза шеф Иван Александров.

Той обясни, че хубавото на конкурсите е, че виждаш и позитивите, и негативите, защото така надграждаш.

Шеф Александров коментира, че в сладкарството здравословно хранене няма.

„Ние сме сладкари и няма здравословно хранене. Има колеги, които наблягат на здравословното – нямам нищо против, но когато говорим за шоколад, няма здравословно хранене“, каза с усмивка шеф Александров.

Програмата на празника на торта „Гараш“ предлага различни събития. Около Паметника на свободата е разположена алея „Модни пространства“ с фотокът, творческа работилница за малки и големи и базар с ръчно изработени изделия от дизайнери.

В пространството пред сградата на Русенската опера се организира детски мастърклас по сладкарство с шеф Иван Александров. Любопитни срещи очакват публиката и в програмата на „Детска торта „Гараш“, организирана от Професионалната гимназия по туризъм, както и в събитието „Класическа музика и шоколад“. За любителите на градската история са предвидени две пешеходни туристически обиколки с екскурзовод.

Кулминацията тази вечер е концертът на Queen Sensation и лазерно шоу на Анди Фолкнър.

Програмата утре е посветена също на шоколадови експерименти и кулинарни срещи. На сцената пред сградата на общината публиката ще може да наблюдава поредица от кулинарни демонстрации с шеф-готвачи. Шеф Дария Русанова ще представи „Шоко-мания: разтопи ме, оформи ме, спечели ме!“, шеф Светлана Генова – „ШокоБаница: разточи и спечели“, а шеф Иван Сарамандов и шеф Томас Юит – „Ледения сблъсък: азот и шоколад“. След тях ще бъдат представени „Карамелената прегръдка на Гараш“ с шеф Момчил Кирилов, „Модерна класика: вкусът на утрешния ден“ с шеф Михаил Найденов и „Импровизирай това! Сладкарски оцелявания“ с шеф Иван Александров. Част от демонстрациите ще включват и игри с публиката.

Ще бъдат наградени и победителите в конкурса за най-добра торта „Гараш“. Празникът ще завърши с концерт на певеца Роби.

В центъра на Русе и през двата дни се предлагат различни сладки изкушения – вариации на торти, шоколади и бонбони „Гараш“.

Златомира Стефанова припомни, че празникът на сладкия шедьовър неслучайно се организира в крайдунавския град. Според изследвания торта „Гараш“ е създадена в Русе – града, известен като „Малката Виена“. Сладкото изкушение се ражда през 90-те години на XIX век от кулинарните умения на Коста Гараш, който се позовава на рецептата за виенската торта „Сахер“.