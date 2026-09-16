БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бивш екоминистър с обвинение по делото "Петрохан"
Чете се за: 01:22 мин.
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн....
Чете се за: 01:30 мин.
Парламентът прие нов механизъм за определяна на...
Чете се за: 03:45 мин.
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с...
Чете се за: 05:47 мин.
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 03:27 мин.
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Откриха изложбата „Четирите елемента“ на Павел Койчев в Градската галерия (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Галерия
Запази
откриха изложбата bdquoчетирите елементаldquo павел койчев градската галерия снимки
Слушай новината

Изложбата „Четирите елемента“ на скулптора Павел Койчев бе открита в Софийската градска художествена галерия (СГХГ).

Експозицията е създадена специално за пространствата на Градската галерия и включва четири тематични скулптурни инсталации с над 30 фигурални елемента. Те са свързани с идеите за огън, вода, земя и въздух. В основата на изложбата е интересът на Павел Койчев към формата, формообразуването и метаморфозата.

Експозицията ще бъде съпътствана от документален филм за нейното създаване с режисьор и оператор Стефан Н. Щерев, както и от албумно издание.

Кураторът на експозицията Иво Милев уточни, че изложбата „Четирите елемента“ е резултат от година и половина усилен труд на скулптора, като всички скулптурни елементи, пластики и групи в изложбата са създадени специално за събитието.

Снимки: БТА

#Градската галерия #изложба на Павел Койчев

Последвайте ни

ТОП 24

Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
1
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
2
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанците
3
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за...
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица
4
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на...
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.
5
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая...
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
6
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
5
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Галерия

С водосвет и издигане на знамето отбелязахме Деня на София (СНИМКИ)
С водосвет и издигане на знамето отбелязахме Деня на София (СНИМКИ)
Народни традиции оживиха първия учебен ден в 51-во СУ в София (СНИМКИ) Народни традиции оживиха първия учебен ден в 51-во СУ в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Какви са новите данни по разследването на случая "Петрохан" (СНИМКИ) Какви са новите данни по разследването на случая "Петрохан" (СНИМКИ)
21844
Чете се за: 00:20 мин.
Единственият в България Музей на гайдата пази историята на родопския инструмент в село Стойките Единственият в България Музей на гайдата пази историята на родопския инструмент в село Стойките
Чете се за: 05:07 мин.
Самолети, спасени от скрап, оживяват историята на авиацията край Варна (СНИМКИ) Самолети, спасени от скрап, оживяват историята на авиацията край Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
Световноизвестният гоблен на Байо отблизо (СНИМКИ) Световноизвестният гоблен на Байо отблизо (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Бивш екоминистър с обвинение по делото "Петрохан"
Бивш екоминистър с обвинение по делото "Петрохан"
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Парламентът прие нов механизъм за определяна на минималната работна заплата Парламентът прие нов механизъм за определяна на минималната работна заплата
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от мантинели средства чрез дружества касички Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от мантинели средства чрез дружества касички
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Делян Пеевски: Демерджиев освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс Делян Пеевски: Демерджиев освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн. евро с...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Авария на магистрален водопровод остави без вода населени места и...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ