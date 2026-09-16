Откриха изложбата „Четирите елемента“ на Павел Койчев в Градската галерия (СНИМКИ)

Изложбата „Четирите елемента“ на скулптора Павел Койчев бе открита в Софийската градска художествена галерия (СГХГ).

Експозицията е създадена специално за пространствата на Градската галерия и включва четири тематични скулптурни инсталации с над 30 фигурални елемента. Те са свързани с идеите за огън, вода, земя и въздух. В основата на изложбата е интересът на Павел Койчев към формата, формообразуването и метаморфозата.

Експозицията ще бъде съпътствана от документален филм за нейното създаване с режисьор и оператор Стефан Н. Щерев, както и от албумно издание.

Кураторът на експозицията Иво Милев уточни, че изложбата „Четирите елемента“ е резултат от година и половина усилен труд на скулптора, като всички скулптурни елементи, пластики и групи в изложбата са създадени специално за събитието.

Снимки: БТА