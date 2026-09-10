Банда от над 10 младежи нападнаха свои връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки

Банда от над 10 младежи нападнаха свои връстник в центъра на Пловдив. Грозните сцени се

разиграли до мола на бул. “Руски”.

Нападналото момче било удряно с юмруци и горено със запалки.

Свидетели на нападението станали случайни минувачи и клиенти на мола. Подали сигнал на тел. 112, като на място пристигнала патрулка.

Служителите на реда издирили нападателите за броени минути, като ги откарали в районното. Викнали и родителите им.

По непотвърдена информация младежът, който бил основен бияч, бил освободен, като баща му го прибрал от полицейското управление.

Битото момче е откарано с линейка в болница.