Ниско прелитащите военни самолети притесниха жители в района на Габровница

Ниско прелитащите военни самолети над района на село Габровница и други населени места в страната изпълняват тренировъчни полети. Това съобщиха от Министерството на отбраната в отговор на запитване на БНТ след сигнали и притеснения на граждани.

Полетите са част от международното учение ETAP-C 26-3. В тренировката участват военнослужещи и самолети от Военновъздушните сили на България, Дания, Италия и Литва, както и екипи на Европейския център за тактически въздушен транспорт в Сарагоса и Европейското въздушно транспортно командване в Айндховен.

По време на учението се отработват задачи по превоз на войски и товари, тактически въздушен десант, десантиране на товари с парашути, както и излитане и кацане от къси и неподготвени писти. Предвидени са и тактически действия за преодоляване на противовъздушна отбрана.

В рамките на тренировката изтребителната авиация изпълнява и тактически прехвати и типови атаки срещу нисколетящи малоскоростни цели, включително тяхното откриване, съпровождане и условно унищожаване.

Основните райони за подготовка са летищата в Пловдив, Чешнегирово, Долна Митрополия и Безмер.

От Министерството на отбраната посочват, че целта на тренировката е уеднаквяване на процедурите за тактически въздушен транспорт, повишаване на подготовката на екипажите и подобряване на оперативната съвместимост между участващите държави.

Програмата ETAP се провежда в България от 2015 г. Тя е създадена за усъвършенстване на подготовката на военнотранспортната авиация и ежегодно се провежда в различни европейски държави.