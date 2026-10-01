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Ниско прелитащите военни самолети притесниха жители в района на Габровница

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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Чете се за: 01:45 мин.
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От Министерството на отбраната уточняват, че целта е да се повиши подготовката на екипажите и оперативната съвместимост между участващите държави

ниско прелитащите военни самолети притесниха жители района габровница
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Ниско прелитащите военни самолети над района на село Габровница и други населени места в страната изпълняват тренировъчни полети. Това съобщиха от Министерството на отбраната в отговор на запитване на БНТ след сигнали и притеснения на граждани.

Полетите са част от международното учение ETAP-C 26-3. В тренировката участват военнослужещи и самолети от Военновъздушните сили на България, Дания, Италия и Литва, както и екипи на Европейския център за тактически въздушен транспорт в Сарагоса и Европейското въздушно транспортно командване в Айндховен.

По време на учението се отработват задачи по превоз на войски и товари, тактически въздушен десант, десантиране на товари с парашути, както и излитане и кацане от къси и неподготвени писти. Предвидени са и тактически действия за преодоляване на противовъздушна отбрана.

В рамките на тренировката изтребителната авиация изпълнява и тактически прехвати и типови атаки срещу нисколетящи малоскоростни цели, включително тяхното откриване, съпровождане и условно унищожаване.

Основните райони за подготовка са летищата в Пловдив, Чешнегирово, Долна Митрополия и Безмер.

От Министерството на отбраната посочват, че целта на тренировката е уеднаквяване на процедурите за тактически въздушен транспорт, повишаване на подготовката на екипажите и подобряване на оперативната съвместимост между участващите държави.

Програмата ETAP се провежда в България от 2015 г. Тя е създадена за усъвършенстване на подготовката на военнотранспортната авиация и ежегодно се провежда в различни европейски държави.

#ниско прелитащи самолети #село Габровница #Министерство на отбраната

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