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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Базиликата "Света София": Каква е връзката на цар Самуил с древния храм?

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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И още за цар Самуил и силната му връзка със Средец и базиликата "Света София". Избраното място за вечен дом на великия владетел няма как да бъде друго. Предполага се, че цар Самуил е кръстен в древния храм и е прекарвал време в него.

Полагането на тленните останки на цар Самуил в храма "Света София- Премъдрост Божия" ще донесе допълнителен смисъл и важност на мястото. Камъните на древната базилика пазят спомените за най-ранната история на Българската църква и детството на младия Самуил.

Отец Кирил Дидов, председател на настоятелството на храма "Света София": "Ако баща му е бил управител на Средец, ясно е, че неговите деца тук някъде са се родили, тук са ходили на богослужение, тук са вцърковени."

Отец Кирил Дидов, председател на настоятелството на храма "Света София": "Тази базилика на св. Ахилий на острова е подобна на "Света София -Пребожията Премъдрост", може би негова е била идеята по този начин да бъде построена."

Още е едно доказателство за силната връзка на цар Самуил със софийския храм е запазеният на тавана надпис с думата „патриарх“. Става дума за първия български патриарх Дамян. Той поставил началото на църковната ни традиция през X век. Провъзгласен е за глава на църквата още като юноша и бил на престола 44 години.


Съвсем близо от олтара, където най-вероятно още като дете е въведен в християнството цар Самуил, ще бъде поставен и мраморният саркофаг с тленните му останки . Той ще бъде поставен точно по паметната плоча на всички свещеници измъчвани и убити по време на тоталитарния режим.

Васил Начков е екскурзовод в София и древнят площад е задължителна спирка. От днес той вече разказва на туристите за предстоящото историческо събитие.

Васил Начков, екскурзовод: "При всяко положение ще е важно един от най-важните български владетели да бъде най-накрая на родна почва."

След полагането на тленните останките в „Света София“ всички желаещи ще могат да се поклонят пред тях.

#полагане #тленните останки на Самуил #храм "Света София" #тленни останки

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