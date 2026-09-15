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Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей

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Спорт
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Момчетата на Никола Гърбич сломиха Украйна за отрицателно време.

полша остави шансове израел продължи без загубен гейм евроволей
Снимка: cev.eu
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Полша спечели първото място в група "В" на Европейското първенство по волейбол в София. Воденият от треньора Никола Гърбич състав се наложи с 3:0 (25:20, 25:13, 25:22) срещу Украйна, постигна четвърти пореден успех, вече има пълен актив от 12 точки и геймово съотношение 12:0. Украинците остават на втора позиция до момента, също с 12 точки, преди двубоя между България и "дружина полска" в сряда.

Двубоят в "Арена 8888", игран пред близо 1500 зрители, започна с превъзходство за поляците и категорична преднина от 8:1, но украинците изравниха за 13:13. Равностойната игра продължи в следващите минути и разигравания, но лидерът в световната ранглиста поведе с 22:19, след което приключи гейма с 25:20 след атака на Уилфредо Леон.

Втората част стартира с по-силна игра за Полша и аванс от 6:4, след което силната игра в нападение доведе до 20:10 в полза на победителя от Лигата на нациите през 2026 година. "Дружина полска" затвърди превъзходството си чрез директна точка от начален удар на Бартоломей Лемански.

Третият гейм беше най-равностоен и играта през почти цялото време вървеше точка за точка - 10:10, 15:15 и 20:20. След това Полша взе аванс от 23:21 и успя да приключи срещата за 75 минути при 25:22 след ас на Лемански.

Най-резултатен в полза на победителите стана Бартоломей Боладж с 20 точки. Съотборниците му Уилфредо Леон и Томаш Форнал добавиха по 13 точки.

За Украйна с 8 пункта завърши Васил Тупчи.

#Национален отбор на Полша по волейбол за мъже #Национален отбор на Украйна по волейбол за мъже #Евроволей 2026 за мъже

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